Украинцам пообещали снижение цен на газ на более чем 30%

Президент Украины Владимир Зеленский собрал на энергетическое совещание Кабинет Министров, представителей НКРЕКП, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, чтобы решить вопрос с слишком высокими ценами на газ для украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Рыночные цены сегодня велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит – в экономическом плане тоже », – подчеркнул Владимир Зеленский.

На совещании после длительного обсуждения было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной. Это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

«Сегодня на совещании под руководством Президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30% », – сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

«То есть с первого февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины в 6999 гривен », – сообщил Юрий Витренко.

«Кроме этого, есть ряд решений по ценам за распределение газа – так называемая абонплата. Также мы проработали это с профильным комитетом, депутатами Верховной Рады – будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижение цены в области распределения газа и уменьшения этой абонплаты », – добавил Денис Шмыгаль.

«Однако помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения – ни шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки – это идеология только карантинных мероприятий », – подчеркнул Владимир Зеленский.