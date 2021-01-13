Непогода на Луганщине обесточила несколько населенных пунктов

Мокрый снег и сильный ветер привели к обесточиванию на территории населенных пунктов Луганской области. Бригады энергетиков в усиленном режиме ликвидируют последствия стихии. Сильные порывы ветра не утихают, что может привести к новым отключениям.

Об этом сообщает ООО “Луганское энергетическое объединение”.

По состоянию на 13-00 на территории Луганской области в результате непогоды обесточенными остаются 3 населенных пункта полностью и 9 частично. Без света находятся 3760 потребителей, обесточены 80 ТП (трансформаторных подстанций). Над ликвидацией последствий стихии в экстренном режиме работают аварийные бригады и необходимая техника.

В связи с непогодой помните о безопасности. При падении деревьев или веток, следует немедленно информировать по телефонам в колл-центр 0800300074 или 101. Не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров – это смертельно опасно.