Полицию Луганщины возглавил полковник из Запорожья

Сегодня, 13 января, в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области заместитель Председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян представил личному составу нового руководителя – полковника полиции Олега Алексеевича Григорова.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Луганской области.

“Олег Алексеевич, профессиональный и порядочный человек. Полковник Григоров 21 год посвятил службе в следственных подразделениях. Прошел путь от следователя до начальника следственного управления. До этого назначения занимал должность заместителя начальника полиции Запорожье – начальника следственного управления”, – отметил Вадим Троян.

“Как руководитель, я всегда строю свою работу на общении с профессионалами и порядочными людьми, всегда прислушиваюсь к разумным идеям и советам в работе коллектива для достижения общей цели. Задача остаются неизменными – это доверие граждан и противодействие преступности, – отметил, обращаясь к личному составу, Олег Григоров.

Председатель ЛОВГА Сергей Гайдай, обращаясь к присутствующим, отметил, что коллектив полиции Луганщины профессиональный, все сотрудники стремятся к одной цели: защитить и развивать Луганщину. Высказал пожелание плодотворного сотрудничества и тесной коммуникации. Также, свои надежды на сотрудничество выразили присутствовали руководители силовых ведомств и штаба ООС.

После представления, новый глава полиции Луганщины провел оперативное совещание с руководителями отраслевых служб и территориальных подразделений. Обращаясь к руководителям, Олег Алексеевич определил приоритеты в работе. Главное, это оперативное и своевременное реагирование на сообщения граждан. Раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, особенно с применением оружия. Открытость полиции для граждан и тесная коммуникация с общественностью и средствами массовой информации.