Хроники COVID-19 на Луганщине: за минувшие сутки умерли 5 пациентов

Лабораторно подтверждено 228 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще пять больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний: город Лисичанск – 55, Рубежное – 23 Северодонецк – 55, Беловодский район – 4, Белокуракинский – 7, Кременской – 10, Марковский – 1, Меловской – 11 Новоайдарский – 12 Новопсковский – 10, Попаснянский – 3, Сватовский – 26 Старобельский – 8, Троицкий – 3.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 12 390 человек. Из них выздоровели – 9005 (218 за последние сутки); лечатся – 3043 (410 – стационарно, 2633 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 467 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 372.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 71-летний мужчина из города Лисичанск, 82-летняя женщина из Рубежного, 79-летний и 82-летний мужчины из Северодонецка, 67-летний мужчина из Попаснянского района. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 342 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,1%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 января (09:00) в Украине 1130839 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 214 летальных, 826871 лицо выздоровела. Всего проведено 5841502 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 6409 новых случаев; летальных – 195; осуществлено 59931 тестирования; выздоровели 14503 человека.