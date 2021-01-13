Жителям Новопскова рассказали, куда сдать новогоднюю елку после праздников

В отделе ЖКХ Новопсковского поселкового совета определили места для временного хранения елок для последующей их утилизации коммунальщиками.

Об этом сообщает пресс-служба поссовета.

Так, оставить елки можно по адресам:

– ул. Украинская – около контейнеров ТБО во дворах домов № 15, № 79;

– ул. Гагарина и Айдарская – на перекрестке ул. Гагарина и ул. Айдарская (вблизи спортивной площадки)

– ул. Слобожанская – около ГРП д. № 18;

у контейнеров ТБО вблизи многоквартирного дома № 32;

– ул. Газопроводская и ул. Магистральная – напротив КП «Новопсковжитло»,

ул. Магистральная, 270б;

– квартал Тепличный – около контейнеров ТБО.

Ни в коем случае не выбрасывайте елки в контейнеры, а ставьте их рядом!