Жителям Новопскова рассказали, куда сдать новогоднюю елку после праздников

В отделе ЖКХ Новопсковского поселкового совета определили места для временного хранения елок для последующей их утилизации коммунальщиками.
Об этом сообщает пресс-служба поссовета.
Так, оставить елки можно по адресам:
– ул. Украинская – около контейнеров ТБО во дворах домов № 15, № 79;
– ул. Гагарина и Айдарская – на перекрестке ул. Гагарина и ул. Айдарская (вблизи спортивной площадки)
– ул. Слобожанская – около ГРП д. № 18;
у контейнеров ТБО вблизи многоквартирного дома № 32;
– ул. Газопроводская и ул. Магистральная – напротив КП «Новопсковжитло»,
ул. Магистральная, 270б;
– квартал Тепличный – около контейнеров ТБО.
Ни в коем случае не выбрасывайте елки в контейнеры, а ставьте их рядом!