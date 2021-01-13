«Умные камеры» зафиксировали необычную валютную операцию на российско-украинской границе

Комплексная система видеоконтроля и сигнализации, которую недавно ввели в эксплуатацию на Луганщине, помогла прекратить очередное нарушение границы.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.

Вчера, 12 января, «умная камера» зафиксировала движение автомобиля, которым направлялись в сторону границы. Подъехав к забору, водитель вышел из автомобиля. Через несколько минут с территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе с светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый вернулся на свою территорию.

На сообщение «умной границы» немедленно отреагировали военнослужащие отдела «Троицкое». В 100 метрах от госграницы, вблизи н.п. Солонцы Троицкого района, пограничники задержали 43-летнего гражданина Украины, жителя Нижней Дуванки. Мужчина категорически отказывался давать какие-либо объяснения. Однако, при осмотре салона автомобиля, а именно – под обшивкой днища, пограничники обнаружили переданный ему пакет, в котором находились деньги.

Задержанный пояснил, что получил средства от гражданина РФ и обязался их обменять в финансовых учреждениях на территории Украины. По факту совершенного правонарушения на украинца составлены административные материалы по ст. 202 КУоАП. Средства в размере 400 000 рублей установленным порядком переданы сотрудникам таможни.