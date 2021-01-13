В МОЗ рассказали, что будет после завершения локдауна

Позиция МОЗ остается неизменной: локдаун должен действовать до 24 января. Об этом министр здравоохранения Максим Степанова сказал на брифинге 13 января, передает Фокус

Утром этого же дня в эфире программы “Сниданок с 1+1” он говорил, что с 25 января будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. “Мы хотим вернуться к адаптивному карантина. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений “, – сообщил министр.

Локдаун же может быть повторен, если возникнет “сверхкритическая ситуация”. “Если будет резкий рост заболеваемости. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 000 больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост – с какой скоростью оно происходит “, – пояснил Степанов.