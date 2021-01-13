Для граждан Украины экспресс-тесты на определение антигена на КПВВ будут бесплатными

Обновлены правила прекращения самоизоляции лиц, прибывших из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г.. Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Кабинетом Министров Украины 5 января 2021 обновлены правила прекращения самоизоляции лиц, прибывших из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г.. Севастополя. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

“Постановлением о карантине предусмотрено, что в целях противодействия распространению COVID-19 и мониторинга самоизоляции для лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий, используется электронный сервис” Дома “. Каждый день результаты экспресс-тестирования на КПВВ будут передаваться в электронный сервис” Дома ” , что позволит, в соответствии с установленным алгоритмом, выйти из самоизоляции “, – отметил Виктор Ляшко.

Также заместитель министра отметил, что не подлежат самоизоляции: лица (если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом) моложе 12 лет и те, которые намерены вступить в учреждения образования; работники представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

В соответствии с Постановлением самоизоляция прекращается, среди прочего, при следующих условиях:

-после 14 дней (срок самоизоляции) при отсутствии симптомов;

-после получения отрицательного результата ПЦР-теста;

-после получения отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена, который проведен после пересечения контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях и выезда из них.

“Сегодня, 12 января, на совещании с Государственной пограничной службой Украины дополнительно согласовали моменты организации тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 на контрольных пунктах въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя и выезда из них. Отдельно отмечу, что услуги по тестированию экспресс-тестами на определение антигена будут бесплатными для граждан Украины. Для обеспечения этого Приказом Министерства здравоохранения №19 уже распределена партия экспресс-тестов в количестве 1, 8 млн “, – подчеркнул Виктор Ляшко.

Отметим, что обеспечение функционирования пунктов тестирования на контрольных пунктах въезда на временно оккупированных территориях возложена на Донецкую, Луганскую, Херсонскую областные государственные администрации.