Закрытый тубдиспансер, отсутствие газоснабжения и возможности получить соцуслуги: что беспокоит жителей прифронтовой Трехизбенки

Вчера, 12 января, состоялась встреча руководителя военно-гражданской администрации города Счастье Александра Дунеца с жителями поселка Трехизбенка.

Об этом сообщает пресс-служба ВГА.

Пять населенных пунктов Трехизбенской ВГА отныне входят в Счастьенскую территориальную громаду. Поэтому первая открытая неформальная встреча руководителя ВГА г. Счастье с простыми жителями Трехизбенка очень важна. У жителей поселка накопилось много вопросов и предложений. На некоторые из них Александр Дунець сразу дал ответ, остальные вопросы требуют дополнительного изучения и проработки.

Местные жители озвучили такие проблемы:

1. Отсутствие транспортного сообщения с поселком Кряковка.

Ответ: вопрос будет решен после возобновления работы Счастьенской автостанции путем утверждения автобусного маршрута Трехизбенка – Кряковка.

2. В Трехизбенке жители не могут получить и оформить социальные услуги.

Ответ: вопрос приближения к пользователю социальных услуг очень важен. Сейчас в ПРООН поданы документы для создания удаленного рабочего места Центра предоставления административных услуг в поселке Трехизбенка. Таким образом, вскоре заработает удаленный ЦПАУ, с возможностью подачи документов по месту жительства.

3. Закрытие в 2014 году тубдиспансера, который имел большое количество койко-мест и современное обустройство.

Этот вопрос, к сожалению, требует дополнительного изучения.

4. Отсутствие газоснабжения. В 2015 году, во время военных действий, была повреждена газомагистраль и так не возобновлена.

Ответ: возможно протянуть газопровод (2 варианта подключения к газораспределительной магистрали). Для решения будет написано обращение к Нафтогазу.

5. Территория относится к сельской с большим количеством плодоовощной продукции местных хозяйств. Проблема в отсутствии рынка сбыта.

Ответ: продукцию можно будет реализовывать на местном рынке в Счастье. Для этого оборудованы дополнительные торговые площадка на квартале Енергетиков и решен вопрос проезда селян.

6. Проблема бездомных животных.

Ответ: в 2021 году будет разработана программа по обращению с бездомными животными. Согласно этой программе, они будут проходить стерилизацию, вакцинацию и чипирование.

Как сообщалось, ситуация с заболеваемостью в Трехизбенке сложная. Сегодня больных пневмонией 21 человек, из них лабораторно подтверждено COVID-19 у 8 жителей.