Из-за ухудшения погоды электрокары на КПВВ “Станица Луганская” 13 января не вышли на маршрут

Сегодня, 13 января, электрокары гуманитарной миссии «Пролиска», работающей при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, не вышли на маршрут на КПВВ «Станица Луганская» в связи с ухудшением погодных условий: снег выпал на лед, образовавшийся на проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.

Граждан из числа уязвимых категорий населения призывают временно воздержаться от посещения КПВВ «Станица Луганская» во избежание травматизма.

Напоминаем, социальные перевозки на электрокаре осуществляются бесплатно гуманитарной миссией «Пролиска» для следующих категорий лиц:

• лица с инвалидностью 1-ой группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

• немобильные лица (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

• беременные женщины;

• малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого лица (родственника или опекуна).

Электрокары на КПВВ «Станица Луганская» работают ежедневно с 08:00 до 16:00.