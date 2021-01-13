«Знаю фамилии лично»: Гиркин рассказал, как российские генералы делают состояние на Донбассе

Экс- главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что Россия наживается на неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Об этом он сообщил в интервью российскому пропагандисту Максиму Калашникову, сообщает ДонПресс
По его словам, ранее Россия уже успела разграбить многие территории, которы «пыталась спасти», среди которых он упомянул Чечню, Южную Абхазию, Осетию. Гиркин отметил:
«Когда „президент“ Южной Осетии построил три дворца в двух разных регионах России, три огромнейших дворца! Не построив за три года ничего в Южной Осетии. То же и на Донбассе. Много сделано больших состояний, в том числе генералами моего бывшего ведомства (ГРУ). Я знаю фамилии лично».