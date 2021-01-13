Непогода на Луганщине: граждан призывают воздержаться от поездок

На территории Луганской области наблюдается налипание мокрого снега и гололед, 1-й уровень опасности, желтый. Спасатели призывают граждан воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

“Во время движения неуклонно придерживайтесь требований Правил дорожного движения. Не забывайте о ремнях безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию. Обращаемся к родителям с просьбой контролировать зимние развлечения своих детей и в случае необходимости ограничить пребывание детей на улице, следить за качеством подбора одежды, чтобы избежать переохлаждения! Уважаемые граждане! Будьте бдительны при осложнении погодных условий, помните о собственной безопасности и безопасности тех, кто вас окружает. Берегите свое здоровье и жизнь!”, – сказано в сообщении.

На Луганщине в конце этой недели ударят морозы – список адресов пунктов обогрева здесь