Украина оказалась в числе стран с самым мягким карантином: интересная инфографика

На фоне усиления карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса в странах Европы Украина остается страной с самым мягким карантином.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Министр обратил внимание, что в ряде стран Европы из-за рисков распространения нового штамма Covid-19 и перегрузки медицинской системы ввели более строгий и длительный карантин. В Украине подобных ограничений пока не вводили.

“Украина относится к списку стран с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета. Также в нем – Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция”, – сообщил Немчинов.

По словам министра, строгий карантин сейчас действует в Италии: власти страны ввели общенациональный локдаун с комендантским часом.

Как сообщал “источник”, с 8 по 24 января в Украине введен локдаун. Он не такой жесткий, как весной прошлого года, однако существующие ограничения могут значительно усилить.