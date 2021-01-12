Лесхозы Луганщины реализовали почти 28 тысяч новогодних елочек

В течение новогоднего периода предприятия, которые координируются Государственные агентства лесных ресурсов Украины реализовали почти 475 тыс. елок на сумму более 39 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лидирующие позиции по количеству проданных новогодних елок возглавили Полтавское областное управление лесного и охотничьего хозяйства (68,3 тыс. хвойных деревьев), Волынское ОУЛОХ (59,1 тыс.), Cумское ОУЛОХ (43,2 тыс.), Кировоградское ОУЛОХ (40, 3 тыс.), Житомирское ОУЛОХ (37,2 тыс.), Луганское ОУЛОХ (27,5 тыс.).

Во время предновогоднего периода лесоводы усилили охранные мероприятия: проведен 8591 рейд с участием работников государственной лесной охраны, Нацполилиции, экологической инспекции и СМИ. Реализация елок, как и в прошлом году, происходила с использованием специальных бирок, благодаря которым было возможно отследить происхождение и легальность елки. Всего выявлено 1932 елок, срубленных браконьерами, которые нанесли вред лесу на сумму 873 тыс. гривен. Составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривен.

Отметим, что лесхозы Гослесагентства заготавливают новогодние елки на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие меры не наносят вред лесу. Также ряд лесхозов выращивает елки в горшках с закрытой корневой системой, ведь все чаще покупатели хотят приобрести живое дерево в горшке, чтобы уже после праздников оно обрело новую жизнь, доставляло удовольствие, даря праздник на протяжении многих лет. А лесоводы уверяют, что для этого и работают – ради здоровья и благосостояния Украины.