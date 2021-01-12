Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

На Донбассе в результате пулевого ранения 11 января погиб старший солдат Олег Андриенко, ему было 37 лет

Об этом сообщила пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, передает “ДС”.

“С прискорбием и болью сообщаем, что 11 января в районе Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, наш побратим старший солдат Андриенко Олег Витальевич 22.08.1983 года рождения”, — говорится в сообщении.

У военнослужащего остался сын, которому еще не исполнилось года, жена и мать.