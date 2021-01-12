Кафе с посетителями, маршрутки битком: как в Украине массово игнорируют жесткий карантин

В пятницу, 8 января, в Украине начался локдаун, который продлится до 24 января. Однако украинцы массово игнорируют его нормы.

Об этом говорится в материале “источника”.

Главное отличие зимнего локдауна от жесткого весеннего карантина состоит в том, что правительство не решилось остановить работу общественного транспорта. Вместо этого были введены определенные ограничения, например, запрет на перевозку “стоячих” пассажиров, но это не сработало.

“Сегодня ехал на работу, и водитель маршрутки спокойно трамбовал стоячих пассажиров в салон. Понятно, что карантин, понятно, что ограничения, но как иначе добраться на работу? Такси мне никто не оплачивает, а больше маршруток на рейс тоже никто не выпускал. А ехать нужно всем“, – рассказал житель села Софиевская Борщаговка (пригород Киева) Анатолий.

Как следствие, такие полумеры не привели к резкому снижению мобильности населения. А раз так, сфера обслуживания и общепит, которые должны были отказаться от стационарного обслуживания клиентов, в реальности не сделали этого. Ведь если есть спрос, то будет и предложение.

“Например, во Львове, закрылись далеко не все заведения. Кафе в ратуше работает абсолютно открыто, а некоторые кафе пускают во внутрь, но тайно и не всех. Ресторан “Реберня” отправляет посетителей на задний двор, а там уже ярмарка, и готовка полным ходом. Кстати, мои знакомые очень хорошо попросились во внутрь и их пустили“, – рассказала киевлянка Анна, которая проводила новогодние праздники во Львове.

Она добавила, что много заведений просто поставили столики возле входа и, таким образом, они как бы работают на вынос, но садиться за столики никому не запрещают.

И такая ситуация не только во Львове. В столице, например, не прекращали работу катки, а на популярном горнолыжном курорте “Буковель” в Ивано-Франковской области в дни усиленного карантина было особенно многолюдно.

“Дружное” игнорирование локдауна происходит под аккомпанемент попустительства местных властей. Например, городской голова Тернополя Сергей Надал накануне локдауна заявил, что не собирается усиливать карантин и вводить дополнительные ограничения. О намерениях саботировать локдаун сообщал и скандальный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Правда, карантин в этих городах все же был введен, а мэры только развели руками.

Но если к проделкам мэров-бунтарей в Украине в общем-то привыкли, то саботаж локдауна теми, кто сам его и придумал, выглядит по меньшей мере странно. Так, украинский сегмент соцсетей и большинство СМИ обошли фото президента Владимира Зеленского, который в разгар усиленного карантина отправился рассекать на лыжах в “Буковель”, попутно фотографируясь со своими поклонниками. Естественно, никакой дистанции гарант не соблюдал, да и маски на его лице не было.

Детальнее читайте в материале “источника”: Нокдаун от локдауна: кто виноват и что делать.