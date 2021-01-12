На Луганщине полицейские разыскали 7-летнюю беглянку

Сегодня, 12 января, в 14.36 в Новопсковский отдел полиции поступило сообщение 34-летней жительницы с. Рыбянцево о том, что ее 7-летняя дочь ушла гулять и пропала.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Самостоятельные поиски дочери не дали результатов, поэтому женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

К поискам ребенка был привлечен весь личный состав Новопсковского отдела полиции, ориентировочные приметы и фото девочки переданы в смежные отделы полиции и ближайшие блокпосты.



Полицейские установили местонахождение девочки, которая рассказала полицейским, что из-за конфликта с матерью сбежала к бабушке в соседнее село. Сейчас девочку возвращено матери, жертвой преступления ребенок не стал.



Полицейскими проведена профилактическая работа по недопущению таких случаев в будущем.