Хроники COVID-19 на Луганщине: 47 новых случаев за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – десять, Рубежное – два, Северодонецк – пятнадцать, Кременской район – два, Новоайдарский – два, Попаснянский – пять, Старобельский – одиннадцать.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 12 162 человек.

Из них выздоровели – 8787 (180 за последние сутки) лечатся – 3038 (429 – стационарно, 2609 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 463 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 365.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 74-летняя женщина из города Лисичанск, 66-летний мужчина из Северодонецка и 71-летний мужчина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 337 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,7%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 12 января (09:00) в Украине 1124430 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 019 летальных, 812368 человек выздоровели. Всего проведено 5805824 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5116 новых случаев; летальных – 184; осуществлено 41682 тестирования; выздоровели 15951 человек.