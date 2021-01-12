В Украине ожидается до 20 градусов мороза: где и когда будет холоднее всего

Уже известно, что вскоре в Украину придет резкое похолодание. Однако холоднее всего в конце этой недели будет в Харьковской области, где столбики термометров опустятся ниже минус 21 градуса.

Об этом сообщает портал Weather-forecast.com.

Так, в Харьковской области в воскресенье, 17 января, ожидается минус 21,3 градуса. 16 января холоднее всего будет в Ровенской области – 17,7 градусов мороза. Причем 15 января область также будет лидером в Украине по морозу, в пятницу в регионе прогнозируется минус 18,1 градуса.

А теплее всего в эти дни будет оккупированном Крыму, где даже в самый холодный день температура опустится не ниже минус 2 градусов.

Как сообщал “источник”, в среду, 13 января, в Украину с двух сторон зайдут циклоны, которые принесут снегопады.