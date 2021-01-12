Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 11 января

В понедельник, 11 января, на Донбассе, в районе населенного пункта Пески, боевики обстреляли позиции украинских военных. В результате от огнестрельного пулевого ранения погиб старший солдат Олег Андриенко.

Об этом сообщается на Facebook-странице 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, к которой принадлежал погибший.

Олег Андриенко родился в 1983 году. У него остался сын Тимур, которому еще нет и годика, жена Марина и мать.

“Светлая память Олега Андриенко останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, 9 января на Донбассе скончался защитник Украины из населенного пункта Бережки Иван Остапович. Мужчина служил по контракту и принимал участие в боевых действиях. По предварительным данным причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.