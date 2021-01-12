В Старобельске продолжается ремонт шлюза-регулятора. ФОТО

С начала 2021 года внедрение проекта «Реконструкция шлюза-регулятора на р.Айдар в г.Старобельск Луганской области» продолжилось. Заказчиком проекта является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской РГА.

Подрядная организация, которая победила в процедуре закупки и выполняет работы – ООО «Трансстройкапитал». Работы планируется завершить в текущем году.





Известно, что в последнее время неоднократно обсуждалась необходимость ремонта данного объекта.

Для регулирования уровня водности реки Айдар в пределах Старобельского и Новопсковского районов и для создания рекреационной зоны отдыха населения в 1983 году в г.Старобельск было введено в эксплуатацию гидротехническое сооружение – шлюз. В последнее капитальный ремонт гидросооружения проводился в 2008 году. Аварийные ситуации с тех пор возникали трижды: в 2010, 2012 и 2017 годах.

В настоящее время шлюз находится в неудовлетворительном техническом состоянии, вследствие чего в последнее время наблюдается значительное обмеление реки Айдар в верхнем бьефе (русле реки выше по течению от шлюза).

“Сложившаяся ситуация может привести к частичному или полному уничтожению речной флоры и фауны, снижению урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах Старобельского района в результате подтопления и затопления территорий ниже по течению от ГТС. Жители Старобельского района могут остаться без любимых мест активного отдыха, спортивных занятий и приобретения сил в летнюю жару”, – сообщали в РГА весной 2020 года.