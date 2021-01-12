В Новоайдаре горел нежилой дом

12 января в 7:27 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что по адресу: г. Новоайдар, ул. Вишневая горит нежилой дом. Прибыв по указанному адресу, пожарные 25-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области подтвердили возгорание в комнате нежилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Пожар локализован в 7:57 и ликвидирован в 8:57.



Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Погибших и пострадавших на пожаре не выявлено.