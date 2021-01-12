В Украине могут ввести “ковид-паспорта”: что это значит

В Украине рассматривают возможность введения “ковид-паспортов” для вакцинированных от коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 12 января.

Многие страны, среди которых и Украина, во время пандемии установили дополнительные требования при пересечении границы иностранцами. Иностранец при пересечении границы должен иметь полис страхования, который покроет лечение от коронавируса на территории Украины, а также иметь отрицательный ПЦР-тест.

“После появления вакцины от коронавируса некоторые страны воспользовались возможностью и заменяют полисы страхования, ПЦР-тесты на международные свидетельства о проведении вакцинации. Украина этот вопрос пока рассматривает“, – сообщил Ляшко.

Он уточнил, что принимать решение по этому вопросу Украина будет после получения информации, останавливает ли распространение коронавируса вакцинированный человек.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 11 января, зафиксировано 5 116 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии Covid-19 унес жизни 20 019 жителей страны.