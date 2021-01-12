Зеленский и Санду встретились в Киеве: все подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 12 января, состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду, которая прибыла в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

На площади перед Мариинским дворцом Майю Санду встречала рота почетного караула, прозвучали гимны Украины и Молдовы.

Затем началась встреча глав государств в формате “тет-а-тет”, после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе. После их завершения ожидается подписание двусторонних документов.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы “Сніданок з 1+1”, одним из ключевых пунктов переговоров будет ситуация в Приднестровье. Он подчеркнул, что что взгляды Украины и нынешнего руководства Молдовы на урегулирование приднестровской проблемы совпадают.

“Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав Молдовского государства, и вывода российских войск“, – отметил он.

Как сообщал “источник”, в состав делегации Молдовы, которая прибыла в Киев, вошли 12 человек. Среди них генеральный секретарь канцелярии президента, советники и другие политики, а также посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан.