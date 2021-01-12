13 января в Луганской области ожидается ухудшение погодных условий

13 января во восточных областях, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях сильный снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м / с, метели, на дорогах гололедица, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях налипание мокрого снега, гололед (1-й уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

14 января прекращение осадков и явлений. 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 ° мороза, в северных областях местами до 21 ° мороза, днем до 10-16 ° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.