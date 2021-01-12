С 11 по 22 января школьники Северодонецка будут учиться дистанционно

С 11 января по 22 января образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города Северодонецка осуществляется с использованием дистанционных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Северодонецка.

Соответствующее решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основании постановления Кабинета Министров Украины «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19» в связи с запретом посещения учебных заведений соискателями образования на период действия усиленного карантина.

Учебным заведениям было рекомендовано принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию образовательного процесса в дистанционном формате в этот период и обеспечить всем учащимся доступ к учебным материалам и задач путем использования различных средств обмена информацией.

Учреждения дошкольного образования продолжили работу в обычном режиме с обязательным выполнением всех необходимых карантинных мероприятий.