В Попасной не будут проводить культурно-массовые мероприятия по случаю Крещения

Исполнительный комитет Попаснянского городского совета сообщает, что культурно-массовые мероприятия по случаю Крещения в 2021 году проводиться не будут.

В своем решении исполком руководствуется постановлением Кабинета министров Украины от 09.12.2020 года №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″, сообщает пресс-служба горсовета в ФБ.