В Новопскове начался ремонт центра социальных услуг: какую помощь будут отказывать жителям. ФОТО

В Новопскове начались ремонтные работы в здании, в котором будут предоставляться социальные услуги. Обновления центра – второй компонент проекта “СПІЛЬНО”.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.

“Социальные услуги для семей в обществе “, который реализует Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Германского правительства и Немецкого государственного банка развития (KfW). Во время первого этапа команда проекта вместе с громадой определяла, какие услуги необходимы жителям, разрабатывала программу социальных услуг, учила социальных работников.

Новый центр социальных услуг появится на ул. Магистральной, 307б. Центр будет занимать 190 квадратных метров, на его ремонт и обустройство проект выделил более 3 млн грн.

Жители Новопсковской ОТГ смогут обратиться в центр для получения новых социальных услуг, в частности планируется введение

-услуги временного дневного пребывания детей с инвалидностью и детей из семей в сложных жизненных обстоятельствах (до 4 часов)

-услуги логопеда и психолога

-услуги по развитию положительного отцовства (родительские встречи, обучение родителей)



Также в центре будут предоставляться услуги, которые и раньше были доступны в громаде. В частности:

-услуга социальной профилактики

-услуга социального сопровождения

-услуга представительства интересов

-услуга мобильных бригад по профилактике домашнего насилия

-услуги консультирования и информирования

и другие базовые социальные услуги, которые предоставляют социальные специалисты в соответствии с потребностями населения. Социальные работники прошли обучение, чтобы еще более эффективно и качественно оказывать помощь жителям ОТГ.

Открытие центра запланировано на лето 2021 года.