Экс-главарь НВФ Гиркин грубо охарактеризовал оккупированный Донбасс. ВИДЕО

Бывший полевой командир “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что территория временного оккупированного Россией Донбасса превратилась в “клоаку и помойную яму”

Видео с его рассказом в своем Telegram-канале опубликовал журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский, передает “ДС”.

“Там клоака, там не ад. В аду черти, огонь, что-то творится, а здесь клоака. Безнадежная, унылая, грязная, вонючая клоака…Там делается все, чтобы превратить Донбасс в полный отстойник, вонючую канаву… Когда ставят руководить республикой конченого патентованного жулика, чьи подельники сидели в тюрьме в России. Это я про Пушилина (главарь “ДНР” Денис Пушилин, — “ДС”)”, – сказал Гиркин.

Казанский отметил, что бывший террорист критикует “ЛДНР” так, словно не имеет к их созданию никакого отношения.

“В этой эмоциональной тираде вся суть “русского мира” – превратить чужую территорию в помойную яму, ограбить людей, а затем валять дурака и театрально вопрошать “Да как же так? Кто это сделал?” Везде, куда Россия сует свое рыло – одно и то же беспросветное де**мо, разгребать которое приходится уже несчастным, “освобожденным от фашизма” местным жителям”, – добавил журналист.