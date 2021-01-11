На Луганщине разыскивают мужчину: приметы и фото

Полицией разыскивается без вести пропавший Герасименко Станислав Александрович 25.07.1981 года рождения.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.



13 июля 2020 года около 18 час. 40 мин. Герасименко Станислав Александрович, 25.07.1981 года рождения выехал с места проживания своих родителей по адресу: Донецкая область, г.. Дружковка ул. Сагайдачного на собственном автомобиле Subaru Forester, государственный номерной знак АН3232ИН черного цвета, в направлении пгт Беловодск Луганской области и до настоящего времени не вернулся.



По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных (розыскных) действий местонахождение Герасименко С. А. в настоящее время не установлено.



Был одет: в серую футболку с белым рисунком на груди, синие джинсовые бриджи.



Приметы: рост 188 см, спортивного телосложения, темно – русые короткие волосы, глаза серого цвета, имеет татуировку на 4-х пальцах правой руки в виде китайских иероглифов и шрамы на левой руке и над бровью.



Просим всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении мужчины сразу сообщить в полицию по номеру 102!