Для Новопсковской ДЮСШ купили газонокосилку, аэратор и машинку для нанесения разметки поля

Улучшено материально-техническую базу Новопсковской детско-юношеской спортивной школы.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.



В декабря 2020 года благодаря дополнительно выделенным средствам поселковым советом приобретено:

• мебель для административного здания стадиона «Будівельник» и спортивного зала ДЮСШ;

• электронное табло 2,5м. х 1,65м .;

• газонокосилку;

• аэратор для ухода за газоном футбольного поля;

• машинку для разметки футбольного поля;

• сеялку для внесения удобрения;

• циркуляционный насос для котельной;

• витрины для кубков и наградной атрибутики

Напомним, одним из объектов, который попал в президентскую программу «Большое строительство» и восстанавливается на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета является Новопсковский стадион «Будівельник». По состоянию на конец осени 2020 года проект был практически полностью завершен.