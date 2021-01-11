Для Новопсковской ДЮСШ купили газонокосилку, аэратор и машинку для нанесения разметки поля

Улучшено материально-техническую базу Новопсковской детско-юношеской спортивной школы.
Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской ОТГ.
В декабря 2020 года благодаря дополнительно выделенным средствам поселковым советом приобретено:
• мебель для административного здания стадиона «Будівельник» и спортивного зала ДЮСШ;
• электронное табло 2,5м. х 1,65м .;
• газонокосилку;
• аэратор для ухода за газоном футбольного поля;
• машинку для разметки футбольного поля;
• сеялку для внесения удобрения;
• циркуляционный насос для котельной;
• витрины для кубков и наградной атрибутики
Напомним, одним из объектов, который попал в президентскую программу «Большое строительство» и восстанавливается на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета является Новопсковский стадион «Будівельник». По состоянию на конец осени 2020 года проект был практически полностью завершен.