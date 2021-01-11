В горсовете Старобельска хотят подписать ходатайство и направить его в органы центральной власти с просьбой пересмотреть коммунальные тарифы

Группа активистов, которые митинговали вчера, 10 января, против повышения тарифов на услуги ЖКХ, сегодня обратилась к мэру Старобельска Яне Литвиновой с предложением совместного решения вопроса.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



“Яна Литвинова вместе с группой активных граждан обсудили возможные совместные действия, которые могут повлиять на дальнейшее развитие событий. В частности, в поддержку инициативы граждан исполком городского совета поможет составить письмо от имени жителей Старобельщины в адрес органов власти высшего уровня с просьбой пересмотреть непомерные тарифы на коммунальные услуги. Городской совет поддерживает инициативу людей и окажет помощь в организации сбора подписей”, – сказано в сообщении.



Указывается, что Яна Литвинова на ближайшей сессии горсовета хочет обратиться к депутатам с предложением – подписать ходатайство, которое направят в Кабинет министров Украины, Верховную Раду Украины и таким образом привлечь внимание законодателей и исполнителей законов страны на вопиющую проблему: невозможность населением оплачивать потребленные коммунальные услуги по сегодняшними высокими тарифами.



“Следует отметить, что тарифообразование на электроэнергию и газ не является сферой ответственности местных органов власти. Однако, городской совет, заинтересованный в том, чтобы люди платили справедливую цену за полученные услуги, от имени жителей громады будет обращаться в парламент, КМУ с предложением принятия соответствующих мер, которые позволили бы уменьшить тариф на газ, на электричество”, – сообщили в пресс-службе.