«Зрелище не для слабонервных»: жители Луганска шокированы «новогодним шоу» от «Ночных волков»

В неподконтрольном Украине Луганске в новогодние праздничные дни российские байкеры, которые активно поддерживают «ЛДНР» показали местному населению шоу «Республиканская новогодняя сказка от Ночных Волков». Об этом сообщил местный блогер Бенедикт Венедиктов.

Об этом сообщает ДонПресс

По словам блогера, в «сказке» главный герой Святогор и «русский дух» борются со «злом, которое пытается заразить народ вирусом». Как уточнил блогер, спектакль был одобрен и спонсировался «руководством республики». Перед праздниками билборды с рекламой шоу можно было увидеть на всех улицах неподконтрольного Украине Луганска, а билеты при поддержке «министерства культуры ЛНР» распространялись по школам. Бенедикт Венедиктов со ссылкой на знакомого, который посетил «шоу» с ребенком рассказывает: