Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на Луганщине перевалило за 12 тысяч

Лабораторно подтверждено 140 новых случаев COVID-19 в Луганской области. Из них – 55 в Попаснянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 3, Рубежное – 9, Марковский район – 4, Меловской – 14, Новоайдарский – 15, Новопсковский – 35, Попаснянский – 55, Сватовский – 5.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 12 115 человек.

Из них выздоровели – 8607; лечатся – 3174 (427 – стационарно, 2747 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболел 461 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 353.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 62-летний мужчина из города Лисичанск.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 334 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 11 января (09:00) в Украине 1119314 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 19 835 летальных, 796417 человек выздоровели. Всего проведено 5781951 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 4288 новых случаев; летальных – 68; осуществлено 16061 тестирования; выздоровели 4819 человек.