В январе повысили тарифы на газ и его доставку: сколько заплатят жители Луганщины

С 1 января 2021 года повысились тарифы на природный газ и его доставку. Тарифы поставщиков опубликовали на сайте Министерства финансов.

Цены на газ повысились, и у большинства поставщиков они превысили отметку 9 грн. / М (с учетом НДС), или вплотную приблизились к ней. Так, в Луганской области абоненты ТОВ “Луганскгаз сбыт” 9,78090 гривен за 1 м³ с учетом налога на добавленную стоимость.

Также с 1 января в ПАО “Луганскгаз” изменились цены за доставку природного газа – теперь за нее необходимо платить 1, 860 гривен за один кубометр газа. За доставку газа потребители платят отдельно.