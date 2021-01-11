В Северодонецке патрульные оказали помощь мужчине, который порезал вены

Сообщение о подозрительном человеке, который находится на втором этаже жилого дома на ул. Богдана Орешников, патрульные получили около 9 часов утра.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



Незнакомцем, который напугал жителей дома, оказался парень, порезал себе руки и истекал кровью. В таком состоянии его нашли патрульные Владимир Томашевский и Наталья Боровенская, которые прибыли по вызову. Мужчина сидел в луже крови на общем балконе. Рядом с ним лежал острый предмет, которым он нанес себе раны на руке.



Патрульные немедленно вызвали на место медиков и к их приезду наложили на руку жгут и забинтовали раны. В ожидании бригады скорой полицейские разговаривали с человеком, не давая ему упасть в обморок.



Пострадавшего госпитализировали в Северодонецкую городскую больницу. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для детального установления обстоятельств происшествия.