В Луганск прибыла группа ФСБ в связи с чрезвычайной ситуацией в “ЛНР”: “Денег осталось на полгода, не больше”

На прошедшей неделе в оккупированный Луганск прибыла спецкомиссия ФСБ и Министерства обороны РФ в связи с чрезвычайной ситуацией в рядах боевиков “ЛНР”. Источники сообщают, что между главарем так называемой “ЛНР” Леонидом Пасечником и российской комиссией возник конфликт, вследствие которого он пригрозил покинуть свой “пост” и уйти в отставку, передает Диалог.UA.

“Пасечник сильно с ними ругался и обещал уйти в отставку, если они не обеспечат военный контингент в размере 5-6 тысяч личного состава на постоянной основе. На что ему ответили, что максимум, на что он может рассчитывать, это 1,5-2 тысячи, и то на основе временной ротации”, – отмечено в сообщении Телеграм-канала боевиков.

В России “добровольцы” закончились, а финансирование урезали. Осталось денег на полгода, не больше.

“По официальным данным, недокомплект по частям составляет от 25 до 40% личного состава, который кураторы планируют в случае возобновления боевых действий пополнить из резервистов. Ситуация пока что не критическая, но, если призыв в ВС России стартанет в апреле сего года, то резервы “НМ ЛНР” нечем будет пополнять”, – отмечено в сообщении.