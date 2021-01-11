НВФ открывали огонь у Авдеевки и Водяного

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.



О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины оказали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет.



С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



