Блогер: приглашение шахтеров ОРЛО на работу в Якутию — это плевок в лицо

У жителей неподконтрольной украинскому правительству Луганщины вызвало возмущение объявление, в котором луганских шахтеров приглашают на работу на шахты в Якутию.

В объявлении говорится, что в угледобывающую компанию «Колмар» в Нерюнгри требуются рабочие горных специальностей на шахты. Также нужны рабочие на обогатительную фабрику, передает ДонПресс

По словам одного из местных интернет-ресурсов, это «плевок в лицо всех шахтеров ОРЛО».

«Шахты закрывают и оборудование вывозят на металлолом, а шахтерам предлагают ехать в Якутию», — пишут местные жители.

«Минтопэнерго» ОРЛО якобы о проблеме знает, но не решает ее.