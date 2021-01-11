Блогер: приглашение шахтеров ОРЛО на работу в Якутию — это плевок в лицо

У жителей неподконтрольной украинскому правительству Луганщины вызвало возмущение объявление, в котором луганских шахтеров приглашают на работу на шахты в Якутию.
В объявлении говорится, что в угледобывающую компанию «Колмар» в Нерюнгри требуются рабочие горных специальностей на шахты. Также нужны рабочие на обогатительную фабрику, передает ДонПресс
По словам одного из местных интернет-ресурсов, это «плевок в лицо всех шахтеров ОРЛО».
«Шахты закрывают и оборудование вывозят на металлолом, а шахтерам предлагают ехать в Якутию», — пишут местные жители.
«Минтопэнерго» ОРЛО якобы о проблеме знает, но не решает ее.
«Зачем тогда такое „министерство“ с большим штатом сотрудников?», — задаются вопросом местные интернет-ресурсы.