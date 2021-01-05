КСУ сделал новое заявление про отстранение Тупицкого: документ

Конституционный суд Украины во вторник, 5 января, выступил с новым заявлением относительно отстранения от должности председателя КСУ Александра Тупицкого, в которой подчеркнул свою независимость и неприкосновенность, а также призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.

Об этом говорится в заявлении собрания судей Конституционного Суда Украины, обнародованном на сайте КСУ.

Во вторник, 5 января, судьи Конституционного Суда Украины провели собрание, на котором рассмотрели ситуацию в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого от должности.

“Судья Конституционного суда Украины осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и Законом Украины “О Конституционном суде Украины”, на основе верховенства права (часть первая статьи 24 закона “О Конституционном суде Украины”), – говорится в заявлении.

Судьи КСУ обратили внимание на недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы КСУ, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека.

О выполнении указа президента или отстранении Тупицкого в документе не говорится.

Подробнее о том, какими могут быть последствия решения президентом Зеленским конституционного кризиса читайте в материале “источника”: Есть три варианта выхода из конститу­ционного кризиса имени Тупицкого – эксперт.