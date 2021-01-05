В парке Северодонецка постоянно орудуют вандалы, – СМИ

В Северодонецке объекты, расположенные в Ивонин-парке, постоянно страдают от рук вандалов.

Об этом сообщает Зміст со ссылкой на комментарий владельца парка – местного предпринимателя Михаила Ивонина.

Так, по его словам, незадолго до Нового года вандалы выломали кусты можжевельника на территории парка.

«Также еще до Нового года кто-то залез в детский автобус (стилизованный под детский аттракцион транспорт – прим. ред.) и нагадил в бардачок. Уже сегодня ночью кто-то влез в автобус, вырвал и разбил стекло, которое стояло за водительским сиденьем. А еще снова нагадил на дорожке в парке », – рассказал Михаил.

Он также отметил, что рассматривает вопрос установки камер наружного наблюдения. Однако не считает камеры эффективным решением проблемы.