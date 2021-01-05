За минувшие сутки на Луганщине от осложнений коронавируса умерли 11 граждан

Лабораторно подтверждено 33 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще 11 больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – одиннадцать, Рубежное – четыре, Северодонецк – четырнадцать, Беловодский район – одно, Новоайдарский – одно, Новопсковский – одно, Старобельский – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 11 053 человек.

Из них выздоровели – 8000 (222 за последние сутки); лечатся – 2732 (432 – стационарно, 2300 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 434 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 332.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять мужчин 51, 57, 64, 78, 81 лет и три женщины 71, 75, 81 лет из Северодонецка; 78-летний мужчина из Рубежного, 69-летний мужчина из Станично-Луганского района; 56-летний мужчина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 321 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 января (09:00) в Украине 1083585 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 19 129 – летальных, 747408 человек выздоровели. Всего проведено 5645178 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5334 новых случая; летальных – 202; осуществлено 39286 тестирований; выздоровели 13850 человек.