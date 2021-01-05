ЛОВГА: Работы на маршруте между Новоайдаром и Старобельском завершат в этом году

В 2021 году продолжится ремонт дороги в рамках Национального проекта «Большое строительство» от Старобельска до Новоайдара.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Участок дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк общей протяженностью более 40 км пролегает через Старобельск, Половинкино, Байдовку, Шульгинку, Штормовое, Победу, Денижниковое, Новоайдар.

Работы выполняют два подрядчики – ООО «Ростдорстрой» (км 0 +000 – км 20 +000) и ООО «Автомагистраль-Юг» (км 20 + 000 – км 39 + 960).

По всей протяженности маршрута они выполнили фрезерование изношенного дорожного покрытия, закончили укладку нижнего слоя асфальтобетона, провели расширение дорожного полотна до 8 м.

Укладку верхнего слоя сделано на 28 км из 40.

Проектом также предусмотрено устройство тротуаров и наружного освещения в населенных пунктах, через которые проходит трасса, съездов и примыканий, автобусных остановок, барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки.