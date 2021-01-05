В “Слуге народа” разгорелась дискуссия насчет отмены карантина в Украине: громкие подробности

В президентской фракции “Слуга народа” разгорелись споры о необходимости введения в Украине жесткого карантина с 8 по 24 января.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Политика Страны”.

По информации источников издания, дискуссии о локдауне ведутся в чате фракции “Слуга народа”.

“Есть даже сформированное письмо премьер-министру от депутатов, его сейчас подписывают, чтобы хотя бы перенести локдаун, и не начинать его с 8 января. Во фракции разные настроения, так как логика Кабмина вообще непонятна. Почему с 8 января можно будет купить швабру, а лампочку нет. Это какой-то абсурд. Депутаты не могут это обьяснить людям на округах. Все ждут объяснений от Кабмина, но пока их нет“, – сообщил собеседник издания.

При этом, крайний срок, когда может быть принято решение об отмене локдауна – 6 января. Это последний рабочий день перед праздниками.

Как сообщал “источник”, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время жесткого карантина с 8 по 24 января, не соответствует действительности.