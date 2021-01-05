ЛНУ имени Тараса Шевченко получил гуманитарную помощь от МККК

29 декабря 2020 года Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко посетили представители Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

“Сегодня мы привезли компьютерное оборудование для ЛНУ имени Тараса Шевченко в рамках программы «Доступное образование» ˮ – говорит специалист МККК Юлия Спицкая.



Университет получил гуманитарную помощь в виде 30 ноутбуков, 30 компьютерных мышек и мультимедийной доски.

“Сегодняшний день поможет нам организовать еще более качественное высшее образование, особенно для детей, которые не имеют возможности сами приобрести себе такую ​​технику. Я считаю, что этот поступок будет оценен нашими студентами и преподавателями”, – говорит ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко Сергей Савченко.