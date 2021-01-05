Финансы студента в Англии: траты и пути заработка

Великобритания – одна из самых благополучных стран мира, а также – признанный лидер планеты в сфере подготовки профессионалов. Оксфорд, Кэмбридж, Вестминстер и многие другие знаменитые университеты, расположенные в этой стране, ежегодно притягивают тысячи талантливых и целеустремленных студентов со всего мира. Образование, получаемое в Англии, уже сотни лет неизменно считается эталонным практически во всех существующих сферах.

Великобритания – это европейская страна с передовым уровнем развития. Поэтому расценки, действующие в ней на все категории товаров и услуг, жителям других государств могут показаться большими. Чтобы успешно пройти обучение в Англии, любой иностранец сразу должен представлять себе свои траты во время всех курсов учебы. Для этого ему стоит узнать об актуальных ценах на основные нужды и общую сумму трат на жизнь студента в Великобритании.

Основные траты иностранного студента в Великобритании

Планируя свое путешествие за знаниями в Туманный Альбион, необходимо заранее прикинуть, о каких суммах трат на проживание будет идти речь. Рассмотрим главные расходы любого студента:

съемное жилье – это потребность иностранца №1, иметь деньги на которую обязательно всем. Для приезжих, поступивших в вуз страны, как правило, всегда есть свободные места в студенческих кампусах. Такие общежития обычно располагаются вблизи мест учебы, что облегчает жизнь и уменьшает расходы на транспорт. Стоимость проживания в кампусе составляет примерно 200-300 фунтов в месяц. Конечно же, не каждый сможет постоянно проживать в густонаселенном общежитии. Для тех, кто хочет устроиться в отдельном доме или квартире, также полно предложений. Их стоимость начинается от 140 фунтов в месяц и выше. Многие учащиеся объединяются с друзьями, чтобы аренда жилья была выгоднее. Еще один вариант проживания – это homestay, или аренда отдельной комнаты в доме местных жителей. Стоит услуга порядка 400 фунтов в месяц, но это – в столице.Стоимость проживания в Лондоне в разы выше, чем в регионах. Проживание с хозяевами, хоть и не дает стопроцентной свободы действий, но зачастую имеет массу преимуществ (интернет, недорогая домашняя еда от хозяев, отсутствие очередей и пр.);

питание – обычно требует затрат порядка 100-120 фунтов в месяц. Для студентов эту статью расходов есть возможность уменьшить – например, посещая столовую при кампусе или подыскивая продукты в магазинах со специальными скидочными ценниками;

коммунальные услуги. Для тех, кто платит их отдельно от арендной платы за жилье, данная сумма составит порядка 40 фунтов в месяц. Конкретный показатель зависит от времени года и степени экономности жильцов;

транспорт. По стране в среднем стоит около 40 фунтов в месяц, в столице – больше;

интернет и сотовая связь – не менее 20 фунтов в месяц;

расходные материалы для учебы – книги, тетради, ручки и пр. – 25-30 фунтов в месяц.

Заработок для студентов в Великобритании

Студенческая жизнь в Англии, как и в остальных странах мира, как правило, предполагает дополнительный заработок. К сожалению, тем, кто обучается на коротких (меньше полугода) языковых курсах, он законом не разрешен. Зато учащимся уже непосредственно в вузах можно полностью легально официально работать до 20 часов в неделю. Как найти подработку?