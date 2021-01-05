Профессиональная подготовка и проведение похорон на прозрачных условиях

Специфика похорон заключается в необходимости принятия быстрых решений, в согласовании десятков вопросов при проработке основных и второстепенных заданий. В то же время, нельзя допускать промахи в деталях, ведь они способны негативно отразиться на общем восприятии мероприятия. Близкие умершего иногда недооценивают степень сложности вопросов и пытаются заниматься ими самостоятельно. К сожалению, обычно результат не оправдывает ожидания. Совершаются грубые ошибки на разных этапах из-за отсутствия опыта в подобных делах.

Обращение к профессионалам

Целесообразно обращаться сразу в профильную фирму, которая успела доказать на практике высокий уровень профессиональной подготовки. В городе есть филиал крупной столичной службы, о работе которой клиенты оставили немало хороших откликов. Очертим круг основных обязанностей специалистов, берущихся подготовить и провести траурное действо на достойном уровне:

Начать стоит с прибытия сотрудника агентства непосредственно на дом к заказчикам. Родным покойного не надо лично посещать офис для того, чтобы провести подробное обсуждение предстоящих действий.

Персональный специалист оказывает консультационную, психологическую помощь. Он подскажет, как надо оформить соответствующие разрешительные бумаги и получить на руки полагающиеся выплаты.

На плечи распорядителя ложится согласование не терпящего промедления бальзамирования. Обсуждаются вопросы, связанные с подбором предметов гардероба для усопшего. Подбирается текстиль, включая покрывало, постель.

Затем составляется полный перечень товаров, которые необходимо купить и подготовить к процессии. Совместно с клиентами подбирается гроб, ведется поиск венков и креста, который необходим для временного обозначения захоронения.

Сотруднику агентства поручают заказ автотранспорта. Обычно это не только катафалк, но и несколько единиц микроавтобусов или автобусов в зависимости от предполагаемого числа людей, прибывающих для прощания.

Комплексное обслуживание

К сожалению, бывает, что нет даже одного дня на тщательную подготовку мероприятия. Для таких ситуаций spb.ritual.ru предлагает заблаговременно составленные предложения. В них содержится тщательно подобранный набор услуг, товарных позиций, которые отличаются в зависимости от стоимости. У пользователей сайта есть возможность внимательно изучить предложения и сделать верный выбор, принимая во внимание все нюансы. Дежурный менеджер компании в телефонном режиме окажет полное содействие, подробно расскажет обо всех нюансах, интересующих потенциального заказчика.