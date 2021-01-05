Що таке маслонасос на ланцюгову пилу та як його обрати

Ланцюгова пила — це багатофункціональний інструмент, який, залежно від типу та характеристик, може використовуватися для робіт з деревом, металом й іншими матеріалами. Невід’ємним компонентом електропили є масляний насос. Його головна функція — це прокачування масла усіма необхідними системами інструмента для його стабільної та ефективної роботи. Якщо маслонасос функціонує добре, знижується ризик передчасного виходу з ладу деталей пили, а також її повної поломки. Тож якщо насос перестав правильно виконувати свою роботу, важливо подбати про його своєчасну заміну. Працювати такою пилою — неефективно та небезпечно. Маслонасос на електропилку в ToolParts та інших інтернет-магазинах коштує зовсім недорого: від 120-140 грн. Тож давайте дізнаємося, як вчасно помітити несправність та обрати правильний тип насоса самостійно.

Найчастіші ознаки поломки маслонасоса на електропилці:

Підтікання масла — навіть декілька крапель на поверхні інструмента можуть свідчити про те, що почалися невідворотні зміни. Недостатнє змазування фурнітури, яке проявляється скрипом під час роботи та тугим ходом пили. Масло перестало надходити на ланцюх в достатній кількості. Збільшився розхід масла. Зазвичай, таке збільшення є дуже суттєвим, тому його неможливо не помітити.

Порада: не поспішайте одразу міняти насос, помітивши одну або декілька з цих ознак. Буває й так, що сам елемент є повністю справним. А проблема криється в переломаних або зношених патрубках. Тож спочатку добре огляньте ці деталі. Якщо вони забиті сміттям або шлаком — достатньо їх просто почистити. Якщо потріскали — замінити на нові.

У всіх інших випадках знадобиться повна заміна масляного насоса.

Як вибрати маслонасос для ланцюгової пили?

Насамперед варто знати особливості та характеристики вашого електроінструмента. Масляний насос має відповідати конкретній моделі ланцюгової пили, інакше його встановлення буде неможливим. Тож обов’язково ознайомтесь з технічною документацію.

Додатково, під час вибору варто звернути увагу на:

Матеріал виготовлення маслонасоса. Це обов’язково має бути міцна, надійна, стійка до дії рідин сировина. В іншому випадку, корпус масляного насоса може вийти з ладу вже через декілька циклів роботи.

Якість виготовлення. Уважно огляньте корпус та всі зовнішні деталі. Будь-які тріщини, сколи, потертості та інші дефекти є неприпустимими.

Цінову категорію. Маслонасоси — це досить бюджетне обладнання. Хоча б з цієї причини не варто гонитися за максимально низькою ціною. Обирайте середню категорію вартості, а також оптимальне співвідношення ціна/якість.

Виробника. Масляні насоси від надійних брендів служать власнику набагато довше та краще проявляють себе під час експлуатації. Вони міцні, надійні, довговічні. Та, зазвичай, не коштують суттєво більше, ніж деталі від невідомих брендів.

Не на останньому місці — магазин, куди ви звертаєтеся. Рекомендуємо надавати перевагу спеціалізованим компаніям, які займаються безпосередньо продажем електроінструментів та деталей до них. Якщо буде така необхідність, в таких магазинах ви зможете завжди запитатися поради кваліфікованого персоналу та отримати консультацію з вибору маслонасоса.

Встановити новий масляний насос можна самостійно: це досить проста процедура, яке не потребує особливих навичок. Проте, за вашим бажанням, ви можете звернутися в найближчий сервіс з ремонту електроінструментів за допомогою. Послуга з заміни масляного насоса коштує зовсім недорого та є доступною для всіх.

Поради для подовження терміну експлуатації маслонасоса

На жаль, саме поломка масляного насоса є найчастішою несправністю ланцюгової пили. Тож радимо завчасно подбати про правильну експлуатацію інструмента. А саме:

Уникайте роботи бензопили без перерви тривалий час. Інструмент ні в якому разі не має перегріватися. Не допускайте занадто високої температури масла.

Надавайте перевагу якісному мастилу та не економте на ньому занадто сильно. Неякісне, дешеве масло може містити речовини, які роз’їдатимуть патрубки та корпус насоса, тим самим спричиняючи його швидкий вихід з ладу.

Час від часу оглядайте корпус бензопили на наявність слідів масла, а також не забувайте про патрубки — їх варто чистити від сміття та шлаків.

Обов’язково перевіряйте рівень тиску в інструменті хоча б час від часу. Особливо, якщо часто користуєтеся ланцюговою пилою. Це допоможе попередити суттєву кількість поломок.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете надовго зберегти працездатність масляного насоса. І, звичайно ж, уникнути поломки бензопили.