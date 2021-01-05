Лазерное удаление шрамов на теле – способы лечения

Если на теле есть рубцы и шрамы, это доставляет человеку эстетический дискомфорт. Поэтому процедуры по их удалению востребованы и популярны. Таким образом удается легко избавиться от шрамов, используя лазер. Перейдя по ссылке, вы сможете более подробно ознакомиться с предложениями Coolaser Clinic в Киеве. Лазерное удаление шрамов на теле поможет вам избавиться от комплексов, избавиться от психологического и физического дискомфорта.

Возможны различные виды лазерного лечения. Это может быть шлифовка и фототермолиз. Различие здесь заключается в принципе воздействия, а также объем эффекте от лазера. С помощью лазера удается добиться стимуляции регенерации, а также осветления кожи. Удаляется рубцовая ткань.

Шлифовка представляет собой испарение пораженного слоя эпидермиса углекислотным CO2 или абляционным лазерами. Подобная процедура приводит к тому, что в кожа значительно ускоряются процессы обновления, повышается существенно активность фибробластов, а также возрастает количество коллагена.

Для удаления шрамов подобную процедур успешно проводят в комплексе с биодеградирующими наполнителями, в основе которых – гиалуроновая кислота. В результате шрам поднимается до уровня здоровой кожи. Период восстановления составляет месяц. Лазерная шлифовка может проводиться в любой сезон. После подобной процедуры следует наносить средства с максимальной защитой SPF. Таким образом удастся исключить гиперпигментацию.

Фототермолиз заключается в воздействии на поврежденный участок точечным импульсом – неодимовым либо углексилотным лазером. В результате подобного воздействия, в коже создаются небольшие лечебные зоны. В них происходит стимуляция выработки коллагена. Таким образом шрамы будут эластичнее, они выровняются и разгладятся. Возможны два способа фототермолиза – абляционным и неабляционным лазером. Первый вариант имеет место быть при глубоких повреждениях. Он проникает глубоко на заданную длину и формирует открытую лечебную зону. В результате процедура более эффективна. При этом здесь реабилитация продолжается в течение недели. Для того чтобы полностью исчезли рубцы, необходимо от трех до семи процедур.

Второй тип более щадящий, при этом эффективность выше в первом случае. Для неглубоких и свежих рубцов второй способ вполне подойдет. Чтобы достичь желаемого эффекта, следует пройти от четырех до шести процедур. Кожа не повреждается, формируется ожоговая область под ней. Срок восстановления в этом случае – максимум три дня.