Степанов назвал недостоверной информацию о запрете продажи повседневных товаров в период “локдауна”

Информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время жесткого карантина недостоверна.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Я видел эту информацию, которая вчера появилась в сети, она не является достоверной… Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января в 2021 года – это торговля продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами,.. семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов”, – рассказал Степанов.

По его словам, сегодня, 5 января, на заседании правительства будет уточнен вопрос о продаже бытовой химии.

Также Степанов отметил, что когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин продлится в Украине только 16 дней.

“16 дней – это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никаких локдаунов…” – сказал Степанов.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что на период жесткого карантина в январе супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.